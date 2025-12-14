Staffel 4Folge 118vom 14.12.2025
Folge 118: Das Geisterhaus
45 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Über Nacht brennt in einem kleinen Dorf das Haus von Theresa Gerber bis auf die Grundmauern nieder. Ausgerechnet sie selbst soll es angezündet haben, um die Versicherung zu kassieren. Die 35-Jährige sucht Hilfe bei Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der stößt in dem Dorf auf sehr seltsame Leute. Und auf geradezu teuflische Machenschaften.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1