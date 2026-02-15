Staffel 4Folge 120vom 15.02.2026
Vergiss den JobJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 120: Vergiss den Job
45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Für die Kunden-Akquisiteurin Sophie Burg steht alles auf dem Spiel. Während einem wichtigen Geschäftstermin platzt die laszive Stripperin Nadja herein und entblößt sich. Die konservativen Geschäftspartner sowie Sophies Chef sind völlig außer sich. Im Chaos der Aufregung wird zusätzlich Sophies Laptop mit internen Geschäftsgeheimnissen gestohlen. Der Job der 26-Jährigen steht auf der Kippe. Jetzt muss Rechtsanwalt Christian Vorländer um Sophies Existenz kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1