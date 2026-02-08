Staffel 4Folge 134vom 08.02.2026
Drei gute Gründe, um dumm zu seinJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 134: Drei gute Gründe, um dumm zu sein
44 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Die Kinder Nina, Ben und Celine sind komplett auf sich allein gestellt. Ihre Mutter ist abgehauen und ihr Vater ist seit Tagen unauffindbar. Weil die drei befürchten, dass sie ins Heim müssen, bitten sie Isabella Schulien um Hilfe.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1