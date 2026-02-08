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Drei gute Gründe, um dumm zu sein

Drei gute Gründe, um dumm zu seinJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 134: Drei gute Gründe, um dumm zu sein

44 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Die Kinder Nina, Ben und Celine sind komplett auf sich allein gestellt. Ihre Mutter ist abgehauen und ihr Vater ist seit Tagen unauffindbar. Weil die drei befürchten, dass sie ins Heim müssen, bitten sie Isabella Schulien um Hilfe.

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