Folge 141: Der Drückeberger

45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Der Ex-Mann von Karen Schmied vernachlässigt seine Kinder. Der arbeitslose Thomas zahlt weder Unterhalt, noch hält er sich an Besuchstermine. Mit Hilfe von Rechtsanwältin Isabella Schulien fordert die 37-jährige Mutter finanzielle Unterstützung ein. Doch Thomas dreht den Spieß einfach um: Er will der Verkäuferin die Kinder wegnehmen. Ein Familiendrama bahnt sich an.

