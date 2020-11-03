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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 36vom 03.11.2020
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Das gemachte Nest

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 36: Das gemachte Nest

45 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

Der unerfüllte Kinderwunsch von Janine und Dennis Reuter belastet ihre Ehe sehr. Als dann auch noch die Mutter der 26-Jährigen mit einem unmoralischen Angebot vor der Tür steht, eskaliert die Situation. Alexander Stephens will schlichten, doch bei dem Versuch, die Wogen zu glätten, bringt er immer mehr Geheimnisse, Intrigen und den Plan der Leihmutterschaft ans Licht.

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