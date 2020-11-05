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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 41vom 05.11.2020
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Voll verarscht

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 41: Voll verarscht

44 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12

Als Simone Winde ihren Lebensgefährten Mathias auf eine Geschäftsreise verabschiedet, ahnt sie noch nicht, dass ihre heile Familienwelt zu bröckeln beginnt. Nicht nur, dass das Bankkonto der 27-Jährigen gesperrt und ihre Wohnung zwangsgeräumt wird, auch Mathias ist spurlos verschwunden. Rechtsanwältin Isabella Schulien nimmt sich der verzweifelten Frau an und wird Zeugin, wie ihre Mandantin auch noch das Wichtigste in ihrem Leben zu verlieren droht - ihren neunjährigen Sohn.

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