Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 42vom 13.11.2020
Joyn+
Mutter auf der Flucht

Mutter auf der FluchtJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 42: Mutter auf der Flucht

45 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12

Mitten in der Nacht setzt Bettina Wendt ihre kleine Tochter Lena bei ihrer Schwester ab. Danach verschwindet sie spurlos und gefährdet dadurch ihr Kind massiv. Denn das Mädchen rückt plötzlich ins Interesse dubioser Gestalten. Um Lena zu beschützen und ihre Mutter wiederzufinden, begibt sich Christian Vorländer selbst in Lebensgefahr.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 4 Staffeln und Folgen