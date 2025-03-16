Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das neue Leben

Das neue LebenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 45: Das neue Leben

44 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Der alleinerziehende Vater Markus Gärtner ist hoffnungslos überfordert: Seine beiden Söhne haben ihre eigene Mutter bestohlen. Markus Gärtner wendet sich verzweifelt an Rechtsanwältin Simone Dahlmann, die die beiden Jungs vertreten soll. Doch als anonyme Drohbriefe auftauchen und ein Unbekannter auf die Mutter der beiden Teenager schießt, wird der Anwältin schnell klar, dass Kai und John nicht die einzigen Probleme dieser Familie sind.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen