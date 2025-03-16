Staffel 4Folge 45vom 16.03.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 45: Das neue Leben
44 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Der alleinerziehende Vater Markus Gärtner ist hoffnungslos überfordert: Seine beiden Söhne haben ihre eigene Mutter bestohlen. Markus Gärtner wendet sich verzweifelt an Rechtsanwältin Simone Dahlmann, die die beiden Jungs vertreten soll. Doch als anonyme Drohbriefe auftauchen und ein Unbekannter auf die Mutter der beiden Teenager schießt, wird der Anwältin schnell klar, dass Kai und John nicht die einzigen Probleme dieser Familie sind.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH