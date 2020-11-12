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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 52vom 12.11.2020
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Die zweite Mutter

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 52: Die zweite Mutter

45 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Gernot Wörner beobachtet, wie seine Ehefrau ihre beste Freundin leidenschaftlich küsst. Der Familienvater dreht durch und scheint unberechenbar. Als seine Frau einen schrecklichen Autounfall hat, liegt der Verdacht nahe, dass der 31-Jährige die Bremsleitungen manipuliert hat. Isabella Schulien will das Drama aufklären und erkennt schnell, dass der Kuss nur die Spitze des Eisbergs ist.

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