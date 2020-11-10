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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 56vom 10.11.2020
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Die letzte Reise

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 56: Die letzte Reise

44 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12

Christian Vorländer wird von einem Paar verzweifelt um Hilfe gerufen. Als der Anwalt bei ihnen eintrifft, wundert er sich über das Verhalten der Eheleute, denn sie verstricken sich immer wieder in Widersprüche. Kurz darauf ist auch noch das Familienauto samt Oma Roswitha wie vom Erdboden verschluckt. Der smarte Rechtsanwalt weiß, dass seine Mandanten ihm etwas verschweigen. Er geht der mysteriösen Sache nach und wird bald Teil einer unglaublichen Geschichte.

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