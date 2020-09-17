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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 65vom 17.09.2020
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 65: Rechtsstaat

44 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

Wolf Meineke ist geschockt! Sein Steuerberater hat ihn mit laschen Investmentempfehlungen um viel Geld gebracht und kommt ganz locker mit einer Bewährungsstrafe davon. Trotz Anraten seiner Anwältin Isabella Schulien kann und will der geprellte Schreinermeister dieses Urteil nicht hinnehmen. Nach einem Mordanschlag auf den Steuerberater geht es plötzlich um wesentlich mehr als Geld und einen Familienbetrieb.

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