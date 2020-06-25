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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 66vom 25.06.2020
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Saure Milch

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 66: Saure Milch

44 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12

Milchbäuerin Karin Teschner und ihre 16-jährige Tochter erwischen Ehemann und Vater Paul bei seinen heißen Sexspielchen mit der Dorfschönheit Sylvia. Die betrogene 40-Jährige will die Scheidung und es beginnt ein eiskalter Rosenkrieg. Zwischen den Fronten: Alexander Hold. Der erfahrene Richter steht der Bäuerin zur Seite und muss schnell feststellen, dass statt einer anständigen Scheidung nur Abscheu, Intrigen und sogar ein Mordanschlag auf der Tagesordnung stehen.

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