Staffel 4Folge 70vom 18.05.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 70: Orgien im Reihenhaus
45 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Sex, Drugs & Rock 'n' Roll - danach sieht es im Wohnzimmer von Bernd Schlegel aus, als die Polizei wegen Ruhestörung zu ihm kommt. Der Familienvater will mit der Orgie aber nichts zu tun haben und belastet seinen arbeitslosen Schwager. Benita Brückner will die Wahrheit wissen und verlangt von ihrem Mandanten, ein Geheimnis zu lüften, das seine ganze Familie zerstören könnte.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH