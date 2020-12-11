Staffel 4Folge 72vom 11.12.2020
Die doppelte RichterinJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 72: Die doppelte Richterin
44 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12
Richter Alexander Hold und Frank Seelhoff machen sich große Sorgen um die Richterin Isabell Ehlers. Die 40-jährige verhält sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Nachdem sie auch noch eine kriminelle Finanzberaterin überraschend freispricht und dann spurlos verschwindet, wird Alexander Hold misstrauisch. Der Richter und sein langjähriger Bekannter Frank Seelhoff gehen der mysteriösen Sache nach und stoßen auf eine unglaubliche Geschichte, die niemand für möglich gehalten hätte.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1