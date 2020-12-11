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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 72vom 11.12.2020
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Die doppelte Richterin

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 72: Die doppelte Richterin

44 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12

Richter Alexander Hold und Frank Seelhoff machen sich große Sorgen um die Richterin Isabell Ehlers. Die 40-jährige verhält sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Nachdem sie auch noch eine kriminelle Finanzberaterin überraschend freispricht und dann spurlos verschwindet, wird Alexander Hold misstrauisch. Der Richter und sein langjähriger Bekannter Frank Seelhoff gehen der mysteriösen Sache nach und stoßen auf eine unglaubliche Geschichte, die niemand für möglich gehalten hätte.

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