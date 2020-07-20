Staffel 4Folge 73vom 20.07.2020
Der neue ChefJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 73: Der neue Chef
44 Min.Folge vom 20.07.2020Ab 12
Die Speditionskauffrau Sarah Lang hat die bittere Wahl: Entweder steigt sie mit ihrem neuen Chef ins Bett oder sie wird gnadenlos gefeuert! Doch die 30-Jährige lässt sich nicht so einfach aus der Firma vertreiben - mutig bietet sie ihrem Chef die Stirn. Als dieser sie systematisch zu schikanieren beginnt, wendet sich Sarah an Christian Vorländer. Der Rechtsanwalt versucht nun alles, damit der Psychoterror am Arbeitsplatz endlich ein Ende hat.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1