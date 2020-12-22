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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 79vom 22.12.2020
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Schwesterherz

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 79: Schwesterherz

44 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12

Gerade musste die alleinerziehenden Mutter Anna Schwenke noch den plötzlichen Tod ihres geliebten Ziehvaters Joachim Paulig verarbeiten, da steht auch schon ein neues Problem vor der Tür. Plötzlich taucht eine angeblich leibliche Tochter von Joachim auf und nistet sich samt Liebhaber in der väterlichen Villa ein. Aber da wollte auch Anna mit ihrem Sohn wohnen. Die ungebetenen Mitbewohner verbreiten im Haus das pure Chaos und machen Annas Leben zur Hölle.

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