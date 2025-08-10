Staffel 4Folge 90vom 10.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 90: Kaufrausch
Folge vom 10.08.2025
Bei Ina Söll brennt es! Schnell stellt sich heraus, dass es kein Unfall war. Die brennende Fußmatte ist nur der Anfang einer Reihe von unerklärlichen Drohungen! Kurz darauf steht im Garten der 37-Jährigen ein Holzkreuz mit ihrem Namen. Völlig verzweifelt wendet sich die alleinerziehende Mutter an Rechtsanwältin Isabella Schulien. Die hat es mit ihrer Mandatin alles andere als leicht. Ina sitzt auf einem Berg von Schulden und verschweigt ihrer Anwältin etwas.
