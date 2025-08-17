Staffel 4Folge 93vom 17.08.2025
Folge 93: Eine ganz linke Tour
45 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Nach einer heftigen Partynacht bekommt der verheiratete Mark Benninger unangenehmen Besuch von einer fremden Frau. Im Vollrausch soll er mit der 22-Jährigen geschlafen und ihr einen Heiratsantrag gemacht haben. Als der 35-Jährige das leugnet, rastet die junge Frau aus. Sie will der Welt mitteilen was für ein Schwein Mark ist und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Als ihm plötzlich auch noch ein Mord zur Last gelegt wird, kann ihm nur noch sein Anwalt Alexander Stephens helfen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH