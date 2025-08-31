Staffel 4Folge 97vom 31.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 97: Heiße Schlitten
45 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Auf frischer Tat ertappt! Susanne Reuter wird von der Polizei in der Kfz-Werkstatt ihres Ausbildungsbetriebs festgenommen. Vier Oldtimermotoren im Wert von 16.000 Euro sind spurlos verschwunden. Für die Polizei ist schnell klar: die auszubildende Mechatronikerin muss hinter dem Diebstahl stecken. Susannes Freiheit und ihr Traumjob stehen auf dem Spiel. In ihrer Verzweiflung schaltet sie Rechtsanwalt Alexander Stephens ein.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH