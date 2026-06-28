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Familie in Gefahr

Familie in GefahrJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 25: Familie in Gefahr

44 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Von wegen Scherben bringen Glück! Andrea Rogner wird in ihrem eigenen Getränkemarkt unter einem Haufen Flaschen begraben und lebensgefährlich verletzt. Für ihren Mann Rainer ist ihr obdachloser Sohn Caspar ganz klar der Täter. Die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner beginnen zu ermitteln und lüften langsam ein dunkles Geheimnis um den Familienbetrieb. Doch sie müssen sich beeilen, denn Andrea erhält immer neue Morddrohungen!

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