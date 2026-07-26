Staffel 5Folge 30vom 26.07.2026
Der Fall JuliaJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 30: Der Fall Julia
45 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Die 17-jährige Julia wird mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Für die ermittelnden Kommissare Sabine Edel und Tom Ritter sieht auf den ersten Blick alles nach einem Selbstmordversuch aus: Es gibt ein Abschiedsvideo von Julia, sie wurde in der Schule gemobbt und ihr Freund hat sie betrogen. Doch nach und nach kristallisiert sich heraus, dass hier nichts ist, wie es scheint und jemand im Geheimen weiter Fäden zieht.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1