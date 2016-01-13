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Im Namen des Glaubens

Tödliche Heilung

TLCFolge vom 13.01.2016
Tödliche Heilung

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Im Namen des Glaubens

Folge vom 13.01.2016: Tödliche Heilung

44 Min.Folge vom 13.01.2016Ab 12

Die abenteuerlustige Künstlerin Kirby Brown will das Beste aus ihrem Leben machen, beruflich voll durchstarten und ihre Kunst perfektionieren. Als sie James Arthur Ray trifft, glaubt sie daran, mit ihm all ihre Träume verwirklichen zu können. Er ist der Rockstar der Transformations-Bewegung, ein gefeierter Guru einer einflussreichen und wohlhabenden Selbsthilfe-Industrie. Kirby ist fasziniert von seinen mitreißenden Theorien und plündert ihre Konten, um Rays kostspielige Seminare bezahlen zu können. Doch seine Methoden sind mit einem hohem Risiko verbunden. Als sich Kirby in einem New-Age-Retreat einer Art Wiedergeburtszeremonie unterzieht, gerät die junge Frau in Lebensgefahr.

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