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In 80 Gärten um die Welt

Die schönsten Gärten an der Adria: Venedig

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 13.08.2026
Die schönsten Gärten an der Adria: Venedig

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 1: Die schönsten Gärten an der Adria: Venedig

48 Min.Folge vom 13.08.2026

Jahrhundertelang war Venedig eines der bedeutenden Handels- und Kulturzentren Europas und ein Pflichtziel für Reisende. Die Hauptverkehrsader der Altstadt ist der Canal Grande. Monty Don besucht Gärten zu beiden Seiten des Kanals, darunter einen direkt neben dem Markusplatz. Von kleineren Seitenkanälen lässt er sich zu Gärten leiten, die hinter hohen Mauern verborgen sind. Und etwas weiter draußen sieht er sich San Giorgio Maggiore und die Giudecca an.

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