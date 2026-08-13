Die schönsten Gärten an der Adria: VenedigJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 1: Die schönsten Gärten an der Adria: Venedig
48 Min.Folge vom 13.08.2026
Jahrhundertelang war Venedig eines der bedeutenden Handels- und Kulturzentren Europas und ein Pflichtziel für Reisende. Die Hauptverkehrsader der Altstadt ist der Canal Grande. Monty Don besucht Gärten zu beiden Seiten des Kanals, darunter einen direkt neben dem Markusplatz. Von kleineren Seitenkanälen lässt er sich zu Gärten leiten, die hinter hohen Mauern verborgen sind. Und etwas weiter draußen sieht er sich San Giorgio Maggiore und die Giudecca an.
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