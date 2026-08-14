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In 80 Gärten um die Welt

Die schönsten Gärten an der Adria: Kroatien

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 14.08.2026
Die schönsten Gärten an der Adria: Kroatien

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Folge 2: Die schönsten Gärten an der Adria: Kroatien

48 Min.Folge vom 14.08.2026

Triest ist die östlichste Stadt Norditaliens. Sie liegt direkt an der Adria, in der Nähe der slowenischen Grenze. Von hier aus geht die Reise von Monty Don, britischer Gartenexperte und Autor, weiter nach Kroatien – auf die Halbinsel Istrien und an die dalmatische Küste. Nach Abstechern auf diverse Inseln und ins Landesinnere erreicht er schließlich Dubrovnik.

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