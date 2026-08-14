Die schönsten Gärten an der Adria: KroatienJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 2: Die schönsten Gärten an der Adria: Kroatien
48 Min.Folge vom 14.08.2026
Triest ist die östlichste Stadt Norditaliens. Sie liegt direkt an der Adria, in der Nähe der slowenischen Grenze. Von hier aus geht die Reise von Monty Don, britischer Gartenexperte und Autor, weiter nach Kroatien – auf die Halbinsel Istrien und an die dalmatische Küste. Nach Abstechern auf diverse Inseln und ins Landesinnere erreicht er schließlich Dubrovnik.
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