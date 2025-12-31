Spaniens Gärten - Der NordenJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 3: Spaniens Gärten - Der Norden
48 Min.Folge vom 31.12.2025
Der britische Gartenexperte Monty Don reist durch den Norden Spaniens und besucht Gärten in dieser weiten und vielfältigen Landschaft, die sich auf seiner Reise von Galizien nach Katalonien, vom Atlantik zum Mittelmeer, verändert.
