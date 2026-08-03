Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In 80 Gärten um die Welt

Gärten am Rhein - Schweiz und Bodensee

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Gärten am Rhein - Schweiz und Bodensee

Gärten am Rhein - Schweiz und BodenseeJetzt kostenlos streamen

In 80 Gärten um die Welt

Folge 1: Gärten am Rhein - Schweiz und Bodensee

48 Min.Folge vom 03.08.2026

Vom Quellgebiet des Rheins in den Bündner Alpen bis zu den Gründächern Basels erkundet Monty Don in dieser Episode die Gärten entlang des Oberrheins, des Bodensees und der Schweizer Städte. Er besucht historische Anlagen wie Schloss Haldenstein, die Blumeninsel Mainau und die Klostergärten von Reichenau, trifft eine leidenschaftliche Naturgärtnerin im Thurgau und entdeckt mit MFO-Park und Dachgärten in Basel, wie mutig Städte heute mit Natur experimentieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In 80 Gärten um die Welt
ServusTV
In 80 Gärten um die Welt

In 80 Gärten um die Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen