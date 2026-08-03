Gärten am Rhein - Schweiz und BodenseeJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 1: Gärten am Rhein - Schweiz und Bodensee
48 Min.Folge vom 03.08.2026
Vom Quellgebiet des Rheins in den Bündner Alpen bis zu den Gründächern Basels erkundet Monty Don in dieser Episode die Gärten entlang des Oberrheins, des Bodensees und der Schweizer Städte. Er besucht historische Anlagen wie Schloss Haldenstein, die Blumeninsel Mainau und die Klostergärten von Reichenau, trifft eine leidenschaftliche Naturgärtnerin im Thurgau und entdeckt mit MFO-Park und Dachgärten in Basel, wie mutig Städte heute mit Natur experimentieren.
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