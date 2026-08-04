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In 80 Gärten um die Welt

Gärten am Rhein - Deutschland

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 04.08.2026
Gärten am Rhein - Deutschland

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 2: Gärten am Rhein - Deutschland

48 Min.Folge vom 04.08.2026

Monty Don folgt dem Rhein durch Deutschland und entdeckt Gärten, Parks und Landschaften, in denen sich europäische Geschichte, Gartenkunst und Gegenwart begegnen. Von barocken Schlossanlagen über Schrebergärten und politische Privatgärten bis zu Industriebrachen im Wandel zeigt diese Reise, wie stark der Fluss Kultur, Natur und Menschen geprägt hat.

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