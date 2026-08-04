Gärten am Rhein - DeutschlandJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 2: Gärten am Rhein - Deutschland
48 Min.Folge vom 04.08.2026
Monty Don folgt dem Rhein durch Deutschland und entdeckt Gärten, Parks und Landschaften, in denen sich europäische Geschichte, Gartenkunst und Gegenwart begegnen. Von barocken Schlossanlagen über Schrebergärten und politische Privatgärten bis zu Industriebrachen im Wandel zeigt diese Reise, wie stark der Fluss Kultur, Natur und Menschen geprägt hat.
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