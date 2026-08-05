Gärten am Rhein - NiederlandeJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 3: Gärten am Rhein - Niederlande
48 Min.Folge vom 05.08.2026
Monty Don erreicht die Niederlande, wo sich der Rhein in ein Netz aus Flüssen, Kanälen und Polderlandschaften verzweigt. Auf seiner letzten Etappe entdeckt er Gärten zwischen Tulpenpracht, Naturdesign, Gemeinschaftsprojekten und Küstenlandschaft und erlebt, wie eng das Leben der Niederländer mit dem Kampf gegen die Elemente verbunden ist.
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