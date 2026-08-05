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In 80 Gärten um die Welt

Gärten am Rhein - Niederlande

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 05.08.2026
Gärten am Rhein - Niederlande

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 3: Gärten am Rhein - Niederlande

48 Min.Folge vom 05.08.2026

Monty Don erreicht die Niederlande, wo sich der Rhein in ein Netz aus Flüssen, Kanälen und Polderlandschaften verzweigt. Auf seiner letzten Etappe entdeckt er Gärten zwischen Tulpenpracht, Naturdesign, Gemeinschaftsprojekten und Küstenlandschaft und erlebt, wie eng das Leben der Niederländer mit dem Kampf gegen die Elemente verbunden ist.

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