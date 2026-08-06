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In 80 Gärten um die Welt

Britische Gärten - Highlands und Northumberland

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 06.08.2026
Britische Gärten - Highlands und Northumberland

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 1: Britische Gärten - Highlands und Northumberland

48 Min.Folge vom 06.08.2026

Monty Don begibt sich auf eine Reise durch britische Gärten und beginnt im rauen Norden: in den schottischen Highlands und in Northumberland. Zwischen exotischen Pflanzen am Golfstrom, viktorianischer Pracht, königlichen Rückzugsorten, Gemeinschaftsgärten und modernen Gartenkunstwerken fragt er, was einen britischen Garten eigentlich ausmacht – und ob es darauf überhaupt eine einfache Antwort gibt.

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