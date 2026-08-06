Britische Gärten - Highlands und NorthumberlandJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 1: Britische Gärten - Highlands und Northumberland
48 Min.Folge vom 06.08.2026
Monty Don begibt sich auf eine Reise durch britische Gärten und beginnt im rauen Norden: in den schottischen Highlands und in Northumberland. Zwischen exotischen Pflanzen am Golfstrom, viktorianischer Pracht, königlichen Rückzugsorten, Gemeinschaftsgärten und modernen Gartenkunstwerken fragt er, was einen britischen Garten eigentlich ausmacht – und ob es darauf überhaupt eine einfache Antwort gibt.
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