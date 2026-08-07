Britische Gärten - Zwischen Tradition und WandelJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 2: Britische Gärten - Zwischen Tradition und Wandel
48 Min.Folge vom 07.08.2026
Monty Don setzt seine Reise durch britische Gärten fort: vom Lake District über Nordirland bis nach Yorkshire und Derbyshire. Dabei begegnet er historischen Anlagen im Wandel, lebendigen Gemeinschaftsgärten, klimaresistenten Pflanzkonzepten und einer urbritischen Stachelbeer-Leidenschaft. Eine Etappe zwischen Tradition, Erneuerung und der Frage, wie Gärten in Zukunft bestehen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In 80 Gärten um die Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0