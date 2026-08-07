Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In 80 Gärten um die Welt

Britische Gärten - Zwischen Tradition und Wandel

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 07.08.2026
Britische Gärten - Zwischen Tradition und Wandel

Britische Gärten - Zwischen Tradition und WandelJetzt kostenlos streamen

In 80 Gärten um die Welt

Folge 2: Britische Gärten - Zwischen Tradition und Wandel

48 Min.Folge vom 07.08.2026

Monty Don setzt seine Reise durch britische Gärten fort: vom Lake District über Nordirland bis nach Yorkshire und Derbyshire. Dabei begegnet er historischen Anlagen im Wandel, lebendigen Gemeinschaftsgärten, klimaresistenten Pflanzkonzepten und einer urbritischen Stachelbeer-Leidenschaft. Eine Etappe zwischen Tradition, Erneuerung und der Frage, wie Gärten in Zukunft bestehen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In 80 Gärten um die Welt
ServusTV
In 80 Gärten um die Welt

In 80 Gärten um die Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen