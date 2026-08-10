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In 80 Gärten um die Welt

Britische Gärten - Wales bis Norfolk

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 10.08.2026
Britische Gärten - Wales bis Norfolk

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 3: Britische Gärten - Wales bis Norfolk

48 Min.Folge vom 10.08.2026

Im Herzen Großbritanniens erkundet Monty Don berühmte Gartenanlagen und verborgene Paradiese: von Bodnant Garden in Nordwales über private Traumgärten in Shropshire und Staffordshire bis nach Cambridge, Essex und Norfolk. Dabei begegnet er leidenschaftlichen Gärtnerinnen und Gärtnern, erfährt von außergewöhnlichen Geschichten und höchst unterschiedlichen Gartenideen. Die Reise zeigt, wie eng Gartenkunst in Großbritannien mit Geschichte, Gesellschaft, Klima und persönlicher Vision verbunden ist.

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