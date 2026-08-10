Britische Gärten - Wales bis NorfolkJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 3: Britische Gärten - Wales bis Norfolk
48 Min.Folge vom 10.08.2026
Im Herzen Großbritanniens erkundet Monty Don berühmte Gartenanlagen und verborgene Paradiese: von Bodnant Garden in Nordwales über private Traumgärten in Shropshire und Staffordshire bis nach Cambridge, Essex und Norfolk. Dabei begegnet er leidenschaftlichen Gärtnerinnen und Gärtnern, erfährt von außergewöhnlichen Geschichten und höchst unterschiedlichen Gartenideen. Die Reise zeigt, wie eng Gartenkunst in Großbritannien mit Geschichte, Gesellschaft, Klima und persönlicher Vision verbunden ist.
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