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In 80 Gärten um die Welt

Britische Gärten - London und der Südosten

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 11.08.2026
Britische Gärten - London und der Südosten

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 4: Britische Gärten - London und der Südosten

48 Min.Folge vom 11.08.2026

Von London bis Kent erkundet der britische Gartenexperte Monty Don einige der spannendsten Gärten im Süden Englands. Die Reise führt zu George Harrisons Friar Park, zu einem originalgetreu wiederhergestellten Garten aus dem 19. Jahrhundert, zu gemeinschaftlich genutzten Stadtgärten sowie zu der wegweisenden Anlage Great Dixter. Dabei geht es um kreative Gartenkunst, um persönliche Rückzugsorte und um neue Wege im Umgang mit Natur, Klima und Biodiversität.

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