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In 80 Gärten um die Welt

Britische Gärten - Paradiese im Südwesten

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 12.08.2026
Britische Gärten - Paradiese im Südwesten

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 5: Britische Gärten - Paradiese im Südwesten

48 Min.Folge vom 12.08.2026

Im Südwesten Großbritanniens besucht Monty Don einige der einflussreichsten und schönsten Gärten des Landes. Die Reise führt zu historischen Meisterwerken wie Rousham und Bowood, zu außergewöhnlichen modernen Anlagen in Somerset und Devon sowie zu den berühmten Gärten Cornwalls. Dabei geht es um die Entstehung des englischen Landschaftsgartens, um kühne gärtnerische Visionen und um die besondere Pflanzenvielfalt, die das milde Klima des Südwestens möglich macht.

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