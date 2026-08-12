Britische Gärten - Paradiese im SüdwestenJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 5: Britische Gärten - Paradiese im Südwesten
48 Min.Folge vom 12.08.2026
Im Südwesten Großbritanniens besucht Monty Don einige der einflussreichsten und schönsten Gärten des Landes. Die Reise führt zu historischen Meisterwerken wie Rousham und Bowood, zu außergewöhnlichen modernen Anlagen in Somerset und Devon sowie zu den berühmten Gärten Cornwalls. Dabei geht es um die Entstehung des englischen Landschaftsgartens, um kühne gärtnerische Visionen und um die besondere Pflanzenvielfalt, die das milde Klima des Südwestens möglich macht.
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