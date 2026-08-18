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In 80 Gärten um die Welt

Amerikas Gärten - Der Osten

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 18.08.2026
Amerikas Gärten - Der Osten

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 1: Amerikas Gärten - Der Osten

47 Min.Folge vom 18.08.2026

Was macht einen amerikanischen Garten aus? Gibt es eine Besonderheit? Gibt es überhaupt so etwas, wie einen typisch amerikanischen Garten? Der britische Garten-Experte Monty Don reist in die USA, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

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