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In 80 Gärten um die Welt

Amerikas Gärten - Der Süden

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 19.08.2026
Amerikas Gärten - Der Süden

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 2: Amerikas Gärten - Der Süden

48 Min.Folge vom 19.08.2026

Was macht einen amerikanischen Garten aus? Gibt es eine Besonderheit? Gibt es überhaupt so etwas, wie einen typisch amerikanischen Garten? Der britische Garten-Experte Monty Don reist in die USA, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

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