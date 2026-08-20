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In 80 Gärten um die Welt

Amerikas Gärten - Der Westen

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 20.08.2026
Amerikas Gärten - Der Westen

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In 80 Gärten um die Welt

Folge 3: Amerikas Gärten - Der Westen

48 Min.Folge vom 20.08.2026

Was macht einen amerikanischen Garten aus? Gibt es eine Besonderheit? Gibt es überhaupt so etwas, wie einen typisch amerikanischen Garten? Der britische Gartenexperte Monty Don reist in die USA, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

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