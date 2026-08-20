Amerikas Gärten - Der WestenJetzt kostenlos streamen
In 80 Gärten um die Welt
Folge 3: Amerikas Gärten - Der Westen
48 Min.Folge vom 20.08.2026
Was macht einen amerikanischen Garten aus? Gibt es eine Besonderheit? Gibt es überhaupt so etwas, wie einen typisch amerikanischen Garten? Der britische Gartenexperte Monty Don reist in die USA, um Antworten auf diese Fragen zu finden.
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