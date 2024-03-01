Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Kontrollverlust

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 22vom 01.03.2024
Joyn+
Kontrollverlust

KontrollverlustJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 22: Kontrollverlust

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Ahrend führt bei Tobias Rasch nach einem Autounfall eine Notoperation durch. Währenddessen muss sich Julia um die vollkommen aufgelöste Helena Lübeck kümmern, die Geschäftspartnerin von Tobias. Helena behauptet, ihren Kollegen versehentlich angefahren zu haben. Brisant: Ihr gemeinsames Unternehmen steht vor dem Konkurs. Tobias will verkaufen, Helena will es halten ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen