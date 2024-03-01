In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 22: Kontrollverlust
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Dr. Ahrend führt bei Tobias Rasch nach einem Autounfall eine Notoperation durch. Währenddessen muss sich Julia um die vollkommen aufgelöste Helena Lübeck kümmern, die Geschäftspartnerin von Tobias. Helena behauptet, ihren Kollegen versehentlich angefahren zu haben. Brisant: Ihr gemeinsames Unternehmen steht vor dem Konkurs. Tobias will verkaufen, Helena will es halten ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH