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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Keine Kompromisse

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 23vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 23: Keine Kompromisse

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Leyla Sherbaz versucht, die schwere Alkoholvergiftung der jungen Anna Burckhart zu behandeln. Weil die Patientin sich zu allem Überfluss auch noch am Kopf verletzt hat, wird Dr. Ruhland zu dem Fall hinzugezogen. Leider können sich die Oberärztinnen hinsichtlich der Vorgehensweise nicht einigen und geraten in einen hitzigen Konflikt. Am Ende wagt Leyla einen Alleingang und führt die OP auf ihre Art durch. Annas Zustand verschlechtert sich währenddessen erheblich ...

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