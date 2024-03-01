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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Große und kleine Helden

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 24vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 24: Große und kleine Helden

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Der junge Eric Moltke soll sich im Krankenhaus einer Routinebehandlung unterziehen, doch alles kommt anders. Der Teenager fällt auf dem Weg plötzlich in Ohnmacht. Seine Mutter ist mit den Nerven am Ende, denn sie hat bereits ein Kind verloren. Dr. Theresa Koshka fiebert unterdessen ihrer tausendsten Operation entgegen.

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