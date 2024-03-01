In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 25: Zweite Chancen
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Daniel Weber begleitet seine Freundin Laura in die Notaufnahme. Beide sind Rollstuhlfahrer und sie hat sich bei einem Sturz verletzt. Dr. Ahrend führt bei der Frau eine Erstversorgung durch und schlägt ihr außerdem eine Behandlung vor, nach der sie wieder selbstständig laufen könnte. Leider sieht Lauras Freund Daniel das nicht so positiv. Er will ihr nicht gönnen, dass sie den Rollstuhl verlässt - und möchte die Beziehung zu ihr beenden.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH