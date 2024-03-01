Folge 32: Geständniss
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Dr. Bähr leistet Lilly Bartosch Erste Hilfe und bringt sie in die Klinik, wo sie von Dr. Ahrend notoperiert wird. Als der Eingriff schließlich überstanden ist, wundert sich Elias, dass die junge Frau keinen Besuch von ihrer Familie erhält. Lediglich ihre Chefin Martha schaut bei ihr vorbei. Ist sie die einzige Bezugsperson der Patientin? Dr. Moreau muss derweil seinem Studienfreund Piet Knaute zu Hilfe eilen, der beim Basketball plötzlich kollabiert ist.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12