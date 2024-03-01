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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schmerzen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 41vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 41: Schmerzen

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Ben Ahlbeck sollte eigentlich Dr. Ruhland bei einer wichtigen OP assistieren. Doch auf dem Weg dorthin fällt der Mediziner plötzlich in Ohnmacht. Dr. Matteo behandelt unterdessen den kleinen Tino Ehrenfeld, der mit einer gefährlichen Fleischwunde in das Krankenhaus eingeliefert worden ist. Der junge Patient bringt den Arzt zum Rätseln, denn er verspürt absolut keinen Schmerz ...

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