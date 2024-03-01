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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Außer Atem

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 42vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 42: Außer Atem

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Ben Ahlbeck ist nach seinem Kollaps krankgeschrieben und sollte eigentlich im Bett bleiben. Doch er geht trotzdem raus, wird Zeuge eines schweren Autounfalls und leistet spontan Erste Hilfe. Unter den Verletzten sind neben dem Unfallverursacher die beiden werdenden Eltern Lena Henke und Oliver Greiner. Julia und Niklas kennen sie bereits aus dem Kinderwunschzentrum. Lena ist schwerverletzt und droht ihr Baby zu verlieren.

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