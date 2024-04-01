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SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 27vom 01.04.2024
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Mein Herz

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Folge 27: Mein Herz

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Eine alte Bekannte wird wieder bei Dr. Marc Lindner vorstellig. Die erneute Krebserkrankung der jungen Leni Fichtner stellt den Oberarzt vor Herausforderungen - nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Dabei bekommt er unterwartete Unterstützung von Assistenzärztin Rebecca Krieger. Herbert Kupfer wurde von seinem Pony Anke getreten und Dr. Moreau nimmt sich des komplizierten Bruchs an, während Tom Zondek sich ums Pony kümmern soll.

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