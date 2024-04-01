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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ausgereizt

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 28vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 28: Ausgereizt

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 6

Gabi Böhme ist empört! Nachdem ihre Schwester Alina mit starken Bauchschmerzen eingeliefert wird, soll sie von Dr. Leyla Sherbaz notoperiert werden. Doch bei der setzen während der Operation Übungswehen ein, welche sie dazu zwingen, den OP frühzeitig zu verlassen. Ben übernimmt die Behandlung, doch dann kommt es zu postoperativen Komplikationen - und Gabi vermutet, dass Ben etwas verpfuscht hat. Elias erster Patient nach seiner Genesung hat sich ein Auge zugeklebt.

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