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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Süßes oder Saures

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 34vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 34: Süßes oder Saures

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Dr. Moreau und sein Assistenzarzt Tom Zondek bemerken, dass ihr Patient Florian Schindler halluziniert. Sie stellen den Mann zur Rede und erfahren, dass Tom seine verstorbene Freundin Helen sieht, für deren Tod er sich selbst die Schuld gibt. Dr. Marc Lindner kümmert sich unterdessen um Agnes Lohe. Die selbst ernannte Naturheilerin wollte mit einem giftigen Alraunen-Trank ihre Bauchschmerzen heilen, doch der Schuss ging nach hinten los.

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