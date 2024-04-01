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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Abwege

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 35vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 35: Abwege

48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Mikko ist zurück im Johannes-Thal-Klinikum und versucht dort sein Glück als Krankenpfleger. Mit vorbildlichem Engagement versorgt er den Patienten Michael Büker, der nach einem Busunglück beinahe seinen Arm verloren hätte. Leider weiß Dr. Moreau Mikkos eifrigen Einsatz eher weniger zu schätzen ...

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