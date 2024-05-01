Folge 21: Selbstschutz
49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12
Erol Steltze wird von Dr. Jahn und Dr. Bähr behandelt. Der Koch des JTK leidet unter allen Anzeichen von Stress wie erhöhtem Puls und hohem Blutdruck, doch einen Gang zurückzuschalten, kommt für ihn nicht in Frage. Währenddessen behandelt Ben Anne Hinrichs nach einem Fahrradunfall. Rebecca zieht sich eine peinliche Verletzung zu, über die sie nicht sprechen möchte - und bekommt dafür Dr. Moreaus Spezialbehandlung
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12