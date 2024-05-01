In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 27: Loslassen
48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6
Wiedersehen zwischen Dr. Lindner und Malte Wenzel: Der ehemalige Krebspatient wird mit einer Fraktur im JTK eingeliefert, doch er ist nicht begeistert, als er seinen ehemaligen Arzt sieht. Denn durch die Chemotherapie kam es zu unvorhersehbaren Folgen, mit denen der junge Mann bis heute zu kämpfen hat. Dr. Moreau kann eine geplante OP nicht durchführen, weil sich die Patienten lieber von jemand anderem operieren lassen möchte. Wer ist diese mysteriöse Chirurgin?
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH