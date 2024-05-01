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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schweren Herzens

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 31vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 31: Schweren Herzens

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Jenny Hambach gibt ihren Kindern am Bahnhof einen Abschiedskuss und fällt daraufhin in Ohnmacht. Sie wird sofort ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert, wo ihr die Ärzte leider eine bedenkliche Diagnose stellen müssen. Für die alleinerziehende Mutter ist der Krankenhausaufenthalt eine Katastrophe, denn sie wollte während der Abwesenheit ihres Nachwuchses so einiges abarbeiten ...

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